"الجوازات" تدعو الراغبين بالسفر للخارج إلى التسجيل عبر موقع "الخارجية" الإلكتروني

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محمد بن مسعود - الدمام - دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلى تسجيل جواز السفر في بلد الوصول، وذلك من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.
وأكدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين أهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها، ووضعها في الأماكن المخصصة والآمنة.
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