انت الان تتابع "الشريف" يدعو الباحثين لاستلهام تجربة السعودية في تطوير التعليم الإلكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

دعا الباحث التربوي الدكتور معتوق الشريف، المتخصص في تقنية المعلومات، الباحثين في مجال التعليم الإلكتروني إلى استلهام تجربة السعودية في تطوير التعليم، واستخدام التقنيات والتطبيقات في العملية التعليمية، ولاسيما خلال جائحة كورونا.

وقال الدكتور الشريف: "حظي التعليم بدعم لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "لقد أثبتت السعودية خلال جائحة كورونا أنها الأبرز عالميًّا، والأسرع في تطبيق التقنيات الرسمية وغير الرسمية لضمان حق التعليم للجميع دون تمييز، وبكل جودة وإتقان".

وأشاد الدكتور الشريف خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي الحادي عشر، الذي نظَّمته الرابطة الأوروبية السويسرية للأكاديميين والعلماء العرب أمس الأربعاء، ويستمر أربعة أيام، بجهود وزير التعليم في تنفيذ آليات تطوير التعليم وفق رؤية السعودية 2040.

وأوصى الدكتور الشريف خلال إلقائه بحثه (أثر استخدام تطبيق الواتساب على التحصيل الدراسي لطلاب الجامعة)، في المؤتمر الذي يحمل عنوان (سياسات التعليم العالي في الوطن العربي.. رهانات الحاضر وآفاق المستقبل)، بالأخذ بالتقدم التقني من تطبيقات ووسائل تواصل اجتماعي، بما يتواكب وتطلعات الشباب ورغباتهم لتحقيق الإبداع المنشود من الشباب، وضرورة تطبيق الواتساب في جميع المراحل الدراسية، ونشر ثقافة تطبيق الواتساب بين عناصر المنظومة التعليمية في جميع المراحل الدراسية، مع ضرورة تدعيم دور تطبيق الواتساب في رفع كفاءة العملية التعليمية، وإنشاء تطبيق واتساب خاص بالطلاب حسب المراحل الدراسية، ونوع التعليم.

واقترح الدكتور الشريف، صاحب مشروع (منهج معتوق لقيادة التعليم)، إجراء مزيد من الأبحاث والدراسات على موضوع الواتساب على مراحل تعليمية أخرى في المملكة العربية السعودية، واستثمار معرفة الطلاب للتطبيقات الإلكترونية في مجال التعليم تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.

وقدّم في نهاية عرضه الشكر لمدير التعليم بمحافظة جدة، الدكتور نايف الزارع، على تسهيل إجرائه الدراسة.