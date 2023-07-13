شكرا لقرائتكم طالبات سعوديات يكتبن قصص نجاح ملهمة في الأوساط الأكاديمية التركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نجحت طالبات سعوديات في العمل بجد ليكتبن قصص نجاح ملهمة أسهمت في جعل المبتعثين إلى تركيا طلبة دوليين يحظون بسمعة طيّبة في الأوساط الأكاديمية التركية.

إنجاز وفخر

من بين سفراء الوطن المبتعثات إلى تركيا، الدكتورة مها الحربي التي قدمت على برنامج الابتعاث الخارجي وتخرجت من جامعة مرمر بإسطنبول، تستعد الآن للعودة إلى وطنها حاملة بيدها إنجازًا جديدًا تفخر به ويفخر بها الوطن بهذه الطاقة الشابة.

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بدورها، قالت الحربي: إنها حينما تقدمت على البرنامج كانت بعمر الـ 18 سنة، وواجهت العديد من الصعوبات أبرزها أن كل من يحيط بها يتحدث اللغة التركية، وهي دراستها باللغتين العربية والإنجليزية، وكانت تواجه صعوبات في التواصل مع الآخرين.

تبادل معرفة وثقافة

أما الدكتورة ملاك السلطان فقد روت قصة كفاحها مع العلم بالخارج، حيث أعربت عن سعادتها وفخرها بالحصول على هذه الفرصة لتتعرف على ثقافة أخرى، ولغة أخرى، مضيفة: أتشرف أن أكون سفيرة لوطني ولهذا البلد.

الطالبات السعوديات أعربن عن شكرهن للقيادة لدعمهن وتوفير لهن تلك الفرصة لتحميس طاقاتهن وشغفهن، ويصبحن سفيرات للوطن.