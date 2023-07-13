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تأثير السجل الزراعي على دعم حساب المواطن

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الرياض - محمد الوسيري - كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365، تأثير السجل الزراعي على حساب متابعات الخليج 365، مشددًا على المستفيدين بضرورة الإفصاح عن الدخل الإضافي، لتحديد أهلية الاستحقاق.

السجل الزراعي

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج بموقع تويتر، حيث قال السائل: هل السجل الزراعي يؤثر على حساب متابعات الخليج 365؟

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بدوره، رد حساب متابعات الخليج 365 قائلًا: في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم، مضيفًا: يمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية –اضغط هنا-.

دعم حساب متابعات الخليج 365
دعم حساب متابعات الخليج 365

دعم يوليو

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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