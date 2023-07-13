شكرا لقرائتكم سبب ربط الشريعة الإسلامية مواقيت الصلاة النهارية بالشمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف د. خالد الزعاق، الباحث في الطقس والفلك، سبب ربط الشريعة الإسلامية مواقيت صلاتها النهارية بحركة الشمس.

الساعة الكونية

وقال الزعاق خلال فقرة برنامجه على قناة العربية: إن الساعة الكونية هي الشمس، والشريعة الإسلامية ربطت مواقيت صلاتها النهارية على تحركاتها المباشرة، والمواقيت الليلية على تحركاتها غير المباشرة، أي شفق العشاء، وشفق الفجر.

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خط الاستواء

وأضاف خبير الطقس والفلك، أنه بسبب كروية الأرض وميلان الشمس فإن مواقيت الصلاة متغيرة على مدار العام بالزيادة أو بالنقصان، عدا المناطق الواقعة على خط الاستواء، فإن مواقيت صلاتها ثابتة لا تتغير بسبب ثبات شروق وغروب الشمس.