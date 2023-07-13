شكرا لقرائتكم الجوازات تدعو المواطنين الراغبين بالسفر خارج السعودية إلى التسجيل بوزارة الخارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلى تسجيل جواز السفر في بلد الوصول، وذلك من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.

وأكدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين أهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها، ووضعها في الأماكن المخصصة والآمنة.