شكرا لقرائتكم قصة نجاح مواطن بحائل تاجر بالخضار وعمل بالمحاماة في نفس الوقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روى مواطن من حائل يدعى بندر الضعيفي، قصة عمله في مجال المحاماة والتجارة في نفس الوقت.

بداية العمل بسوق حائل

وقال الضعيفي خلال لقاء له مع قناة العربية: إنه بدأ العمل في سوق حائل منذ عدة سنوات مع والده، وفي نفس الوقت كان يدرس ثم تخرج من الجامعة، وكان يحب دراسته ويحب العلم والقانون.

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مجال المحاماة

ولفت الضعيفي إلى أنه الآن يمارس عمله في السوق يوميًّا بعد صلاة الفجر، وبعدما ينتهي عمله في السوق يمارس عمله محاميًا، ويترافع عن موكليه.