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هوية عمرانية لكل مدينة سعودية

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الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن هناك توجيهًا من القيادة بأن يكون لكل مدينة في هوية عمرانية واضحة.

هوية واضحة

وأوضح الحقيل، خلال لقاء له مع قناة العربية، أن ذلك جاء تحت إشراف الأمير ولي العهد، للتأكيد على أن كل مدينة سعودية تحتفظ بهويتها، مشيرًا إلى أنه لا شك أن السعودية ثرية في الجانب التاريخي.

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تعزيز التراث

وتابع: السعودية اليوم في أي مكان تذهب شمالها، جنوبها، وسطها، شرقها، غربها، لكل منطقة قصة أحيانًا تتجاوز آلاف السنين، لافتًا إلى أن هذه الهوية لها قيمتها ليس فقط للجانب السياحي، ولكن لتعزيز التراث وتعزيز الثقافات المتنوعة في السعودية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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