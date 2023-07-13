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4 طرق لاستخدام طفايات الحريق

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الرياض - محمد الوسيري - أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، طرق استخدام طفايات الحريق، مناشدة المتابعين بضرورة اتباع تعليمات السلامة، لحمايتهم من أي ضرر.

وقالت المديرية في تغريدة بموقع تويتر: إنه ينبغي التوجه بالطفاية إلى مكان الحريق، ثم سحب صمام الأمان والابتعاد مسافة عن اللهب.

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وأكملت: يلي ذلك الضغط على مقبض الطفاية مع توجيه المواد الصادرة منها إلى قاعدة اللهب، ثم مكافحة الحريق مع اتجاه الريح وليس عكسه.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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