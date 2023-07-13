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شكرا لقرائتكم 4 طرق لاستخدام طفايات الحريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، طرق استخدام طفايات الحريق، مناشدة المتابعين بضرورة اتباع تعليمات السلامة، لحمايتهم من أي ضرر.
وقالت المديرية في تغريدة بموقع تويتر: إنه ينبغي التوجه بالطفاية إلى مكان الحريق، ثم سحب صمام الأمان والابتعاد مسافة عن اللهب.
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وأكملت: يلي ذلك الضغط على مقبض الطفاية مع توجيه المواد الصادرة منها إلى قاعدة اللهب، ثم مكافحة الحريق مع اتجاه الريح وليس عكسه.