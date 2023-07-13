انت الان تتابع "مدني الرياض" يباشر حريقًا في حشائش وأعشاب في مجرى وادٍ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - باشرت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة الرياض، حريقًا نشب في مجرى أحد الأودية بالمدينة.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الحريق اندلع في حشائش وأعشاب في مجرى الوادي، وجرى التدخل للسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

كانت هذه تفاصيل خبر "مدني الرياض" يباشر حريقًا في حشائش وأعشاب في مجرى وادٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.