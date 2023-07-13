المدينة المنورة.. الدفاع المدني يباشر حادثة سقوط مقيم من الجنسية الهندية في بئر ارتوازية

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محمد بن مسعود - الدمام - باشرت فِرَق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة حادثة سقوط مقيم من الجنسية الهندية في بئر ارتوازية بعمق (140) مترًا وقُطر (35) سنتيمترًا، داخل استراحة على أحد الطرق بالمنطقة، وتم إخراجه وهو في حالة وفاة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمنطقة المدينة أنه تم إنشاء مركز قيادة ميدانية وإسناد بشري وآلي ومعدات متنوعة لإنقاذ المحتجز داخل البئر، واستخدام كاميرا خاصة لمراقبة حالته مع تأمين الفوهة وإمدادها بالأكسجين الطبي، وبدء أعمال حفر بئر موازية، استغرقت (27) ساعة رغم صعوبة التضاريس ونوع التربة.

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