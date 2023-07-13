انت الان تتابع المرور تؤكد ضرورة خلوّ المركبة من المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 5:46 صباحاً

شددت الإدارة العامة للمرور، على ضرورة التأكد من خلوّ المركبة من المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة خلال فصل الصيف. واستعرضت الإدارة خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في تويتر، المواد التي يمكن أن تتفاعل مع الحرارة. وتَضَمّنت المواد التي اشتمل عليها المقطع: العبوات المضغوطة، وزجاجات العطور، وأسطوانات الغاز، والبطاريات وبنوك الطاقة، والأجهزة المحمولة والهواتف، والولاعة.

كانت هذه تفاصيل خبر المرور تؤكد ضرورة خلوّ المركبة من المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.