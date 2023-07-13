انت الان تتابع رئاسة الحرمين: توزيع 20 ألف مظلة على قاصدي المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 5:50 صباحاً

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على قاصدي المسجد الحرام (20) ألف مظلة. وأكد وكيل المسجد الحرام المساعد للشؤون الاجتماعية الأستاذ جنادي بن علي مدخلي، أن هذه المبادرة تأتي من أجل توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتعزيزًا لمبدأ حُسن الوفادة وكرم الضيافة لقاصدي بيت الله الحرام. وأفاد "مدخلي" بأن وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية، قدّمت العديد من المبادرات الاجتماعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام والقاصدين للمسجد الحرام، وأرقى وأفضل الخدمات الاجتماعية؛ بما في ذلك توزيع الهدايا وتفعيل البرامج لخدمة ضيوف الرحمن، والعمل على تسهيل كل الإجراءات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة؛ مشيرًا إلى أن هذه المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدّمها الرئاسة لضيوف الرحمن. وتأتي هذه الجهود إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الحرمين: توزيع 20 ألف مظلة على قاصدي المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.