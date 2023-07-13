انت الان تتابع لأعلى مستوى في شهر.. الذهب يرتفع إلى 1959.79 دولارًا للأونصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 5:56 صباحاً

ارتفعت أسعار الذهب الخميس 13 يوليو، إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر، بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الآمال في أن الفيدرالي الأمريكي سيتوقف قريبًا عن تشديد سياسته النقدية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1959.79 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 02:41 بتوقيت غرينتش، مسجلًا أعلى مستوياته منذ 16 يونيو. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% أيضًا إلى 1964.30 دولارًا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.2163 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1292.19 دولارًا. وارتفع البلاتين 0.8% إلى 954.26 دولارًا بعد ارتفاعه ثلاثة في الجلسة السابقة.

كانت هذه تفاصيل خبر لأعلى مستوى في شهر.. الذهب يرتفع إلى 1959.79 دولارًا للأونصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.