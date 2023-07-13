انت الان تتابع جلطة قلبية.. "النمر" يحذّر من الإيقاف الفجائي لدواء الكوليسترول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من الإيقاف الفجائي لدواء الكوليسترول؛ مبينًا ما لذلك من تَبِعات.

وأوضح "النمر" في رد عبر حسابه بـ"تويتر" على متابع يسأل: "هل يلزم أخذ دواء للكوليسترول، أو بالإمكان تنزيله بحمية ورياضة جادة؟"؛ ليجيب: "إيقاف دواء الكوليسترول فجأةً يزيد من احتمالية حدوث جلطة القلب".

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