تقتحم وتنافس وتدمر.. 5 أضرار تسببها "الأنواع الفطرية غير الأصيلة الغازية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 7:29 صباحاً

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن الأنواع الفطرية غير الأصيلة الغازية تحمل العديد من الأضرار التي تطال الاقتصاد والتنوع الإحيائي وجمالية المدن. وأوضح المركز أن الأنواع الفطرية غير الأصيلة الغازية تحمل 5 أضرار؛ منها الإضرار بالاقتصاد؛ لكونها آفات خطيرة على الإنتاج الزراعي والثروة السمكية. وأضاف، عبر حسابه على "تويتر"، يقول: كما تتسبب تلك الأنواع غير الأصيلة في تدهور التنوع الأحيائي؛ حيث تقتحم البيئات الطبيعية والأنظمة الزراعية لتنافس الأنواع المحلية على الماء والغذاء، مما يؤدي إلى تدهور التنوع الأحيائي. وتابع: كما تعمل على الإضرار بجمالية المدن؛ لطرحها الفضلات في الأماكن المختلفة، ونشر أعشاشها في الأماكن العامة، وتضر بالبنية التحتية من خلال نمو الجذور وتدمير الإمدادات الحيوية، وتضر بالصحة العامة؛ حيث تعد من الكائنات الناقلة لمسببات الأمراض الخطيرة.

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