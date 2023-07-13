الإرشاد الزراعي يحذّر من حرق المخلفات الزراعية أثناء هبوب الرياح

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محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسمي #استثمرها_ولا_تحرقها، و‎#مرشدك_الزراعي، حذّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر الإدارة العامة للإرشاد الزراعي التابعة لوكالة الزراعة، من الآثار السلبية التي يُحدثها حرق المخلفات الزراعية.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها على "تويتر"، أن حرق المخلفات الزراعية أثناء هبوب الرياح وتكديسها بكميات كبيرة؛ من الأسباب التي تؤدي إلى نشوب الحرائق؛ داعية للتواصل عند الضرورة أو الحاجة.

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