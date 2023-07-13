صيانة 61463 مترًا طوليًا لأنابيب السيول و827 غرفة تجميع في الرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - تواصل أمانة منطقة الرياض أعمال الصيانة لشبكات تصريف مياه الأمطار؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين من أخطار السيول، ولمواسم مطرية آمنة على الأحياء السكنية.

وكشفت الأمانة عن الأعمال المنفذة لصيانة شبكات السيول خلال الفترة من 30 يونيو إلى 6 يوليو 2023م، والتي تتمثل في صيانة 61463 مترًا طوليًا لأنابيب السيول، و827 غرفة تجميع، 19754 مترًا طوليًا قنوات صندوقية، و3375 مصائد للسيول.

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