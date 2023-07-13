انت الان تتابع أدق ساعة في الكون.. الزعاق يتحدث عن كروية الأرض ومواقيت الصلاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، عن أسباب ربط الشريعة الإسلامية مواقيت صلاتها بحركة الشمس. وقال الزعاق إن أدق ساعة كونية هي الشمس، والشريعة الإسلامية ربطت مواقيت صلاتها النهارية على تحركاتها المباشرة، والمواقيت الليلية على تحركاتها غير المباشرة، أي شفق العشاء، وشفق الفجر. وأضاف أنه بسبب كروية الأرض وميلان الشمس؛ فإن مواقيت الصلاة متغيرة على مدار العام بالزيادة أو بالنقصان، عدا المناطق الواقعة على خط الاستواء، فإن مواقيت صلاتها ثابتة لا تتغير بسبب ثبات شروق وغروب الشمس. ولفت الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر أن أهم ميقات تُبنى عليه بقية المواقيت هو وقت الزوال، وخلال هذه الأيام يصل إلى أقصى حالاته ثم يبدأ بالتناقص لمدة 4 شهور تقريبًا.

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