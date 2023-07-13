انت الان تتابع كيف يقرأ دماغك ضوء الشاشات؟.. 4 خطوات لـ"نوم صحي بعيد عن الأجهزة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 8:31 صباحاً

أوضح مستشفى حراء العام، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، 4 خطوات للوصول إلى "نوم صحي بعيد عن الأجهزة". وبيّن المستشفى، أن الحصول على "نوم صحي بعيد عن الأجهزة" يقتضى "التقليل من استخدام الشاشات والجوال، وممارسة أنشطة الاسترخاء لمدة ساعة قبل النوم". وأضاف، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يقول: "أبقِ أضواء غرفة النوم منخفضة، واشحن هاتفك خارج غرفة النوم". واختتم المستشفى بالحث على تذكر أن "الضوء المنبعث من الشاشات يقرؤه الدماغ على أنه نهار؛ مما يؤثر سلبًا على إيقاع النوم في الدماغ".

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