انت الان تتابع "ليس كل سباح منقذًا".. "الهلال الأحمر": 132 بلاغًا بحالات الغرق خلال 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 8:43 صباحاً

حذّر مدير إدارة برنامج التثقيف المجتمعي في الهلال الأحمر، حاتم الأرقط، من النزول لبرك السباحة دون الإلمام بأساليب الإنقاذ، موصيا بضرورة تجهيز أدوات السلامة. ولفت "الأرقط" إلى أن حالات الغرق التي وصلت بلاغاتٌ بشأنها للهلال الأحمر خلال العام 2023م، هي 132 حالة؛ مشيرًا إلى أن نزول برك السباحة دون متابعة وعدم وجود منقذين؛ هما أبرز سببين لارتفاع عدد الحالات. ونصح في لقائه ببرنامج اليوم على "الإخبارية"، بضرورة طلب المساعدة من المتواجدين في المكان، في حال تعرض أي طفل للغرق في بركة السباحة للتعامل مع حالة الغرق؛ مشيرًا إلى أن الإلمام بكيفية الإنقاذ هو الأهم وليس القدرة على السباحة فقط، فليس كل سباح منقذًا. وتابع الأرقط على خلفية الحملة التي أطلقها الهلال الأحمر للحد من حالات الغرق في فصل الصيف: يجب أن يكون المنقذ ملمًّا بطرق الإنقاذ، مع تجهيز وسائل السلامة قبل النزول لأماكن السباحة.

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