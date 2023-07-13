انت الان تتابع بتعاون بريطاني.. تطوير قيادات المستقبل في برنامج لـ"هدف" و"الملكية الفكرية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 8:48 صباحاً

يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والهيئة السعودية للملكية الفكرية، برنامجًا تدريبيًّا لتطوير قيادات المستقبل في منظومة الملكية الفكرية؛ وذلك ضمن برنامج هدف للقيادة، خلال الفترة 28 ذو الحجة 1444هـ حتى 2 محرم 1445هـ الموافق 16- 20 يوليو 2023م في مدينة الرياض. ويهدف البرنامج التدريبي الذي يقدَّم بالتعاون مع جامعة كرانفيلد البريطانية، إلى إعداد وتطوير القيادات الوطنية؛ بما ينعكس على تطوير القطاع ورفع مستوى أداء وإنتاجية الكوادر الوطنية العاملة فيه، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا الإطار. يُذكر أن الصندوق قد أسهم في تخريج 945 مستفيدًا ومستفيدة في 2022 من برنامج "هدف" للقيادة، ينتمون لـ401 منشأة من مختلف مدن ومحافظات المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر بتعاون بريطاني.. تطوير قيادات المستقبل في برنامج لـ"هدف" و"الملكية الفكرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.