انت الان تتابع تسجيلات نادرة وحجز سهل.. خدمات إلكترونية متاحة بموقع مكتبة الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 8:49 صباحاً

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بوكالة المكتبات والشؤون الثقافية، عددًا من الخدمات الإلكترونية، وذلك بالموقع الرسمي لمكتبة الحرم المكي الشريف. وتشمل الخدمات المقدمة: نظام إدارة المعلومات، الذي يسهل على المستفيدين البحث والاستعلام عن المصادر المعلوماتية المتوفرة في المكتبة، والبوابة الرقمية الذكية، التي توفر للمستفيدين إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات المعلوماتية عبر الإنترنت، ومنصة مداد السحابية، التي تُمكّن المستفيدين من حجز واستخدام المصادر المعلوماتية بسهولة وسرعة. كما وفرت الرئاسة عبر الموقع الرسمي للمكتبة، المستودع الرقمي، الذي يحفظ ويعرض المصادر المعلوماتية بصورة رقمية عالية الجودة، وجهاز الترفيف والجرد الرقمي، الذي ينظم ويطور إدارة الأصول المعلوماتية وجردها وقراءتها على الأرفف بصورة رقمية، والرقمنة الصوتية لكنوز الحرم العلمية، التي تضم تسجيلات صوتية نادرة لخطب ودروس وتلاوات، حيث تتوفر هذه الخدمات على الموقع الرسمي للمكتبة.

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