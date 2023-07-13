انت الان تتابع "أمانة اللجان الزكوية" تنشر المجلد الثالث للمبادئ المستخرجة من قرارات لجنة الاستئناف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 9:03 صباحاً

ضمن سعيها المستمر لتبنّي الكفاءة التشغيلية في أعمالها وتعزيز التوعية والشفافية لشركاء الأعمال والمتعاملين، وللمساهمة بشكل فعال في خدمة القطاع الزكوي والضريبي، نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية المجلد الثالث لمجموعة المبادئ المستخرجة من قرارات لجنة الاستئناف الزكوية والضريبية. ويُعتبر نشر هذه المبادئ امتداداً لسلسلة مجموعة المبادئ التي تهدف إلى خدمة أصحاب المصلحة في إيضاح ما استقر عليه توجه اللجان الاستئنافية في النزاعات الزكوية والضريبية، الذي سينعكس على اختصار وقت أمد التقاضي بالنسبة للمتعاملين، وتخفيف الجهد على ناظر الدعوى، ووقاية سابقة وحماية لمواقف المتعاملين وإعانة لهم في مواقفهم أمام اللجان، فضلًا عن إتاحة الجوانب التطبيقية للجهات المعنيَّة بالبحث الشرعي والنظامي، لاسيما الجهات الأكاديمية والتدريبية والمهتمين من أصحاب العلاقة وغيرهم. واحتوت المجموعة على عدد من المبادئ المستخرجة من القرارات الصادرة من اللجان الاستئنافية بالنزاعات الزكوية والضريبية، وجرى تصنيفها إلى نوعين رئيسيين؛ هما: المبادئ الشكلية والمبادئ الموضوعية، ويمكن للمختصين والمهتمين الاطلاع عليها عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني. ودعت الأمانة العامة المتعاملين معها للتواصل عبر مركز الاتصال الموحد (8001220000) على مدار الأسبوع، وعبر موقعها الرسمي (gstc.gov.sa) وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي للتعرف على المزيد ومتابعة المستجدات.

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