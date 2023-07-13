"جوجل" تمنح تطبيقها للذكاء الاصطناعي مزايا ووظائف جديدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 9:07 صباحاً

منحت شركة "جوجل" الأمريكية تطبيقها للذكاء الاصطناعي التوليدي "بارد" مزايا ووظائف جديدة تساعده على تطوير تقنياته في التحدث. وأوضحت "جوجل" أن أبرز تحديثات "بارد" هو توسيع المعرفة اللغوية وعناصر التحكم الأكثر دقة في الاستجابة والقدرة على الاستجابة بالكلمات المنطوقة والنصية. ويمكن تحديث تطبيق جوجل للذكاء الاصطناعي التوليدي التحدث الآن بما يقرب من 40 لغة. ويمكن للمستخدمين الآن التحدث مع الذكاء الاصطناعي باللغات العربية والصينية والألمانية والهندية والإسبانية، من بين لغات أخرى. كما يمكن إلى الوصول إلى النظام الأساسي للتطبيق من المزيد من الأماكن على هذا الكوكب، وتؤكد جوجل أنها ستضمن أيضا خصوصية مستخدميها. وتم منح المستخدمين أيضًا ضوابط أكثر قوة حول مدى ودية "بارد" مع خمسة خيارات مميزة للهجة الذكاء الاصطناعي: بسيطة، وطويلة، وقصيرة، واحترافية، وغير رسمية. أنماط التحدث هذه متاحة فقط للطلبات باللغة الإنجليزية في الوقت الحالي، ولكن الشركة تعمل بالفعل على توسيعها لتشمل أكثر من 40 قريبًا.

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