انت الان تتابع "بالي" الإندونيسية تفرض رسوم دخول 10 دولارات على زائريها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 10:24 صباحاً

بدءًا من العام المقبل سيتعين على زائري جزيرة بالي الإندونيسية دفع رسوم للدخول 10 دولارات، وفق ما أعلن مكتب السياحة في الجزيرة اليوم. وأوضح مكتب السياحة أن هذه الرسوم، التي سوف يبدأ تطبيقها في الأول من يناير 2024، سيتم استخدامها لبرامج الحماية البيئة والثقافية في الجزيرة، التي تُعرف بمعابدها الهندوسية والشواطئ وحقول الأرز. وأضاف منشور للمكتب أنه سيتعين على السائحين الأجانب دفع الرسوم لمسؤولي الهجرة في المطار أو الميناء لدى وصولهم لجزيرة بالي، وسيحصلون على إيصال أو لاصق كدليل على الدفع. وأوضح أنه يتعين على السائحين الاحتفاظ بالإيصال أو اللاصق حتى مغادرتهم بالي.

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