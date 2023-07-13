انت الان تتابع السعودي الألماني الصحية تطلق مبادرة سامية لخدمة حجاج بيت الله الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أطلقت السعودي الألماني الصحية، إحدى أبرز مجموعات الرعاية الصحية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبادرة "من القلب" لتوفير مختلف الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهودها المستمرة لخدمة الحجاج وحرصها على صحتهم ورعايتهم وتجسيداً لرسالة السعودي الألماني الصحية المؤسَّسية "نرعاكم كأهالينا"، وبالتزامن مع افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد في مدينة مكة المكرمة، ضمن مدينة البترجي الطبية، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية في جميع التخصصات وبأعلى المواصفات والمعايير.

وتنوّعت الخدمات التي قدّمتها السعودي الألماني الصحية للحجاج، حيث انتشرت فرقها الطبيّة في مختلف نقاط الاستقبال وأماكن الإقامة والمشاعر المقدسة. وقدّمت المجموعة خدمات طبية متنوعة لضمان سلامة وراحة الحجاج طوال فترة أداء المناسك.

وقبل بداية رحلة الحج، قدَّمت السعودي الألماني الصحية الرعاية الصحية الكاملة في عشرات الفنادق الخاصة بالحجيج، حيث نشرت فرقاً طبية متخصصة لتقديم الاستشارات الطبية والرعاية اللازمة لهم. ومع بداية رحلة الحج، نشط أعضاء فريق المجموعة في نقاط التفويج لاستقبال ضيوف الرحمن وتزويدهم بخدمات الرعاية الأولية والدعم اللازم في هذه المرحلة من الحج.

وافتتحت السعودي الألماني الصحية ثماني عيادات في المشاعر المقدسة اعتُبرت من أهم الخدمات الصحية التي قدمتها للحجاج، حيث ضمّت هذه العيادات فريق طبي يتمتّع بخبرة عالية في تقديم الرعاية الطبية والتشخيص السريع للحالات المرضية، بغض النظر عن مدى تعقيدها.