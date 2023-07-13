شاهد.. جهود لا تتوقف لتهيئة بيئة صحية لزائري المدينة والمسجد النبوي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 10:48 صباحاً

تعمل الجهات الحكومية بالمدينة المنورة على رفع مستوى الإصحاح البيئي، وتهيئة بيئة صحية آمنة في المواقع الأكثر كثافة في محيط المسجد النبوي والمواقع التي يرتادها الزائرون. وتُظهر اللقطات جهود النظافة التي تبذلها الفرق التابعة لأمانة المدينة المنورة، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وهيئة تطوير المدينة المنورة على مدار الساعة؛ لتنفيذ برامج التنظيف والتعقيم والتطهير والتعطير بواسطة الآليات والكوادر العاملة، وتوزيع الحاويات في الممرات والطرقات المؤدية للمسجد النبوي؛ إضافة إلى أعمال قياس جودة الهواء في محيط المسجد النبوي. وتشمل الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة للحفاظ على سلامة الزائرين؛ منع مصادر التلوث الهوائي من خلال حصر الدخول للمنطقة المركزية على المركبات المرخصة، وإيجاد مسارات خاصة لحافلات النقل الترددي خلال أوقات تشغيل الخدمة، مع تنفيذ خطط التعامل مع الحشود البشرية وتهيئة بيئة آمنة للمعتمرين والحجاج على مدار العام.

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