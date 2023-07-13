ضبط 8 أشخاص لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في الرياض والمدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 10:49 صباحاً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مُخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة. وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم ضبط (7) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (5) مواطنين، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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