"التراث" تختتم دورة تأهيل وترميم مواقع التراث العمراني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 11:49 صباحاً

اختتمت هيئة التراث، أمس، دورة أسس ومعايير تأهيل وترميم مواقع التراث العمراني التي أقيمت خلال الفترة من 11 حتى 12 يوليو الجاري على منصة ويبيكس. واستعرضت الدورة التي قدّمها نخبة من خُبراء التراث؛ بهدف إبراز جهود المملكة في العناية بتراثها الحضاري منهجية العمل المتكاملة على المواقع والمعالم التراثية، والأفكار الأساسية للعمل إضافة إلى الأساليب والاستراتيجيات للتعامل مع المواقع والمعالم التراثية وأساليب تحليل وتقييم المواقع والأخطار والمهددات وعوامل التلف، وكذلك تقييم الحالة ووضع خطط الصون والحماية وخطط الإدارة والصون وخطوات التدخل والترميم وخطوات تأهيل المواقع والمعالم التراثية وخطوات إعادة الاستخدام. وتأتي الدورة ضمن جهود هيئة التراث في تنمية التراث الوطني والمحافظة عليه وإبراز جهود المملكة في العناية بالتراث الحضاري والإنساني، والتعريف بمقوماتها الحضارية والتاريخية، وما تحتضنه من كنوز ومواقع أثرية وتراثية، فضلًا عن بناء وتعزيز جسور التواصل مع الجهات والمنظمات ذات الصلة بالتراث، وتسليط الضوء على مشاريع المملكة في حفظ وصون التراث الثقافي.

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