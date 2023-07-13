روسيا: تسليم أوكرانيا مقاتلات "إف 16" تهديد نووي لنا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 12:09 مساءً

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الخميس)، من أن طائرات "اف-16" المقاتلة التي ستسلّم لأوكرانيا ستعتبرها موسكو "تهديدًا نوويًا". وقال "لافروف" في مقابلة مع صحيفة "لينتا.رو" الإلكترونية: "سنعتبر مجرد امتلاك القوات الأوكرانية أنظمة مماثلة تهديدًا من الغرب في المجال النووي". وأضاف: "لا يمكن روسيا أن تتجاهل قدرة هذه الأجهزة على حمل شحنات نووية"، وفقاً لـ"فرانس برس". وبين أن موسكو حذّرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

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