انت الان تتابع عند 11707.87 نقاط.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 1:32 مساءً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 19.32 نقطة ليقفل عند مستوى 11707.87 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 7.6 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 410 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 149 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات الموارد، والمطاحن الأولى، وسلوشنز، والباحة، وإم آي إس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة فتيحي، ومجموعة صافولا، وصدر، ومهارة، والخليجية العامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.84% . وكانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، والكثيري، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والمطاحن الأولى، وجمجوم فارما، وعلم، والموارد هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 149.81 نقطة ليقفل عند مستوى 23040.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

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