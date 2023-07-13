إثيوبيا وافقت على طلب مصر بوجود اتفاق كتابي بشأن ملف سد النهضة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 1:50 مساءً

أكد بيان مصري إثيوبي على تعهد إثيوبيّ بعدم إلحاق ضرر بمصر والسودان أثناء ملء سد النهضة هذا العام، وقد وافقت على طلب مصر بوجود اتفاق كتابي بشأن ملف سد النهضة، كما تم الاتفاق على الاجتماع بشأن سد النهضة في أغسطس المقبل، واتفاق للشروع في مفاوضات عاجلة حول سد النهضة والانتهاء منها خلال 4 أشهر. وأعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، للمرة الثانية؛ لاستئناف المناقشات بينهما حول سد النهضة. وقالت الرئاسة المصرية: جدّد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا، انطلاقًا من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة، وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم أيضًا بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة. وناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سدّ النهضة الإثيوبي.

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