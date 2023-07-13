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انت الان تتابع استديوهات "مرواس" تختم شهر يونيو بأكثر من 300 طلب تسجيل بالورش الموسيقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
13 يوليو 2023, 1:58 مساءً
بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه ورعاية هيئة الموسيقى، حققت إستديوهات "مرواس" أرقامًا مميزة خلال شهر يونيو، الذي يعد الشهر الأول لانطلاقها، وذلك بتسجيلها نحو 300 طلب بالورش الموسيقية، وتقديمها أكثر من 48 ساعة تدريبية.
كما شهدت إستديوهات "مرواس" تنظيم 8 ورش تدريبية، بحضور 8 مدربين محترفين من أكبر خبراء العزف والموسيقى في العالم العربي، منهم: الموسيقار ممدوح الجبالي، الحاصل على الدكتوراه في المجال الموسيقي، وإسلام القصبجي، الذي فاز بعدد من الجوائز وله مشاركات مميزة في الفن والموسيقى، وخالد محمد علي، صاحب الأسلوب المميز في عزف العود وأول من كتب مؤلفات للعود والرباعي الوتري، وحسن شرارة الحاصل على الدكتوراه والحائز على عدد من الجوائز في مجال الفن، ومحمود سرور الذي يعد من أوائل عازفي الكمان في العالم العربي وأشهرهم، إضافة إلى الموسيقار السعودي مدني عبادي، الذي يعد من أبرز عازفي آلة القانون.
وتهدف ورش العمل إلى مساعدة المواهب الشابة في الغناء والموسيقى ومجالاتها المتعددة مثل العود، والأورغ، والكمان، والطبول، والبيانو، حيث تقدم أفكارًا جديدة تتوافق مع متطلبات المحتوى الموسيقي في بيئة مثالية لتحسين المخرجات الإبداعية.
وتعد "مرواس" أكبر مصنع فني وترفيهي في العالم العربي، حيث تضم 22 إستديو عالميًّا، وإذاعتين باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى أكاديمية متخصصة في الفن والموسيقى.
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