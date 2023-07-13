إعلان مواعيد تسجيل الفصل التدريبي الأول بالكلية التقنية بطريف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 2:23 مساءً

أعلنت الكلية التقنية للبنين بمحافظة طريف، عن موعد القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام 1445هـ؛ من خلال البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي" عبر الرابط . وبيّنت الكلية أن التسجيل سيكون متاحًا ابتداءً من يوم الأحد 28/ 12/ 1444هـ، ويستمرّ إلى الأربعاء 1/ 1/ 1445هـ.

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