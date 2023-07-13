أمانة جدة توقّع 3 اتفاقيات لتمكين ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 2:26 مساءً

وقّعت أمانة محافظة جدة ثلاث اتفاقيات تعاون لتمكين ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية. جاء ذلك في إطار مبادراتها لتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، ودعم الطاقات التطوعية في الخدمة المجتمعية. وقال مدير عام المسؤولية المجتمعية المهندس هتان حمودة: ضمن جهود نشر الوعي بأهمية تفعيل دور العمل التطوعي في المجتمع، وقعت الأمانة اتفاقيات تعاون مع "جمعية متلازمة النجاح"، و"الجامعة العربية المفتوحة"، و"جمعية حياتنا الترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي تهدف إلى تنفيذ عدة مبادرات وبرامج وأنشطة مجتمعية مختلفة تخدم جميع فئات المجتمع؛ ومن ضمنها فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة. وأضاف: تأتي الاتفاقيات ضمن جهود الأمانة لتعزيز واستثمار الطاقات الشبابية، ونشر ثقافة التطوع وزيادة الوعي عبر تنفيذ البرامج والفعاليات المتنوعة، التي تساهم في رفع جودة الحياة وتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول لمليون متطوع.

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