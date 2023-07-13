المنشار الكهربائي أسال دماءه.. شاب ينجو من بتر يده في مستشفى بريدة المركزي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 2:28 مساءً

تمكن تدخل جراحي نوعي عاجل نفذه أطباء متخصصون في المفاصل والعظام بمستشفى بريدة المركزي من إنقاذ يد شاب من البتر بعد تعرضه لإصابة شديدة بمنشار كهربائي في الطرف العلوي لليد فوق مفصل الرسغ. وأوضح تجمع القصيم الصحي أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل حالة إسعافية لشاب في الرابعة والعشرين من عمره كان يعاني من نزيف دموي شديد وكسر بالعظام (الكعبرة والزند)، مع توقف التروية والدورة الدموية باليد المصابة، بالإضافة إلى تهتك بالعضلات، مع حدوث قطع كامل وتمزق بالشرايين المغذية للكف، أثر تعرضه لإصابة بآلة حادة " منشار كهربائي". وذكر أن الفريق الطبي المعالج للحالة وفور استكمال الفحوصات اللازمة وظهور نتائجها قرر القيام بتدخل جراحي استغرق 7 ساعات تم فيه إصلاح وتثبيت كسور العظام بمسامير خاصة، وتوصيل الشرايين والأوعية الدقيقة جدًا نظرًا لصغر القطر في هذا المستوى، وتمت عودة التروية وتدفق الدم بشكل طبيعي ليتم بذلك إنقاذ اليد من البتر، واستكمال مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعي في العيادة الخاصة بالمستشفى. يشار إلى أن تجمع القصيم الصحي أطلق مطلع الأسبوع الحالي المرحلة الأولى من مشروع توسعة قسم الطوارئ في مستشفى بريدة المركزي الذي رفع الطاقة الاستيعابية للقسم إلى 38 سريرًا.

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