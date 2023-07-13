انت الان تتابع "إغاثي الملك" يدشّن مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2023 - 2024م، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ووزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان السيناتور طلحة محمود، ومدير فرع المركز في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني، وذلك في مقر سفارة المملكة بالعاصمة إسلام آباد.

ويستهدف إجمالي المشروع توزيع 105.000 سلة غذائية بمراحله الأربعة، وتزن السلة الواحدة 95 كيلوجرامًا تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، فيما يبلغ الوزن الإجمالي لكامل المشروع 1.013 طنًّا، يستفيد منها 735.000 ألف فرد من الفئات الأكثر احتياجًا في 37 منطقة متضرّرة من الفيضانات في أقاليم: السند، وبلوشستان، وخيبربختون خوا، وجلجت بلتستان، والبنجاب.

وأوضح السفير المالكي أن هذا المشروع يأتي استمرارًا للدعم الذي تقدّمه حكومة المملكة العربية السعودية للأشقّاء في جمهورية باكستان، وبتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.

بدوره أعرب وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان الباكستاني، السيناتور طلحة محمود، عن شكره وتقديره، باسمه ونيابة عن الحكومة والشعب الباكستاني لقيادة وحكومة المملكة؛ على الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدّمه للفئات المتضررة في باكستان.