"خيبر العام" يتمكّن من إنقاذ طفل بعد ابتلاعه لجسم غريب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 2:57 مساءً

تمكّنت الفرق الطبية بمستشفى خيبر العام، عضو تجمع المدينة الصحي، بفضل الله؛ من إنقاذ طفل يبلغ من العمر عامين، ابتلع جسمًا غريبًا استقرّ بالبلعوم الحنجري. وقال "تجمع المدينة الصحي": إن الطفل حضر رفقة ذويه إلى طوارئ مستشفى خيبر العام وهو يعاني من آلام حادة بالحلق، وغثيان شديد، وسيلان اللعاب بكثافة. وأضاف: أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة تبيّن وجود جسم معدني على شكل نجمة بالبلعوم الحنجري "السفلي" داخل الحلق. وأوضح "التجمع الصحي" أنه على الفور تم إجراء تخدير للطفل، واستخدام المرخيات العضلية، والتقاط القطعة المعدنية من قبل طبيب الأنف والأذن والحنجرة، مشيرًا إلى أنه بعد استقرار حالة الطفل غادر المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد. يذكر أن طوارئ مستشفى خيبر العام استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري، 60.663 مستفيدًا، فيما استقبلت العيادات الخارجية 10.822 مراجعًا. وأُجريت 213 عملية جراحية، واستفاد من خدمات التأهيل الطبي 723 مراجعًا، بينما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 1704 جلسات.

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