وسط تصاعد التوتّر بينهما بشأن تايوان.. اجتماع أمريكي صيني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 2:59 مساءً

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي، في جاكرتا، اليوم "الخميس"، وذلك في أحدث سلسلة من اللقاءات بين مسؤولي القوتين العظميين، وفي وقت يزداد التوتر بينهما بشأن تايوان. والتقى الدبلوماسيان على هامش منتدى قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، الذي حضره مسؤولون من الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان وغيرها. وأفاد مسؤول أمريكي بأن "بلينكن" أبلغ المسؤول الصيني أن من الضروري أن تستعيد القوتان الاتصالات العسكرية، لكن لا يبدو أنه تم إحراز تقدم بهذا الصدد؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

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