انت الان تتابع الهلال يعتلي قائمة الأندية السعودية الأكثر حصولًا على مبالغ مالية من "فيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 4:26 مساءً

قال موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس: إن 13 ناديًا سعوديًّا استفادت من مشاركة لاعبيها في مونديال قطر، وفي مقدمتها الهلال الذي نال مبلغ "2.135.334 دولارًا"، وتلاه النصر بـ"1.599.676دولارًا"، وجاء الشباب في المركز الثالث "657.026 دولارًا"، وبعده الاتحاد "585.848 دولارًا"، والأهلي "492.769 دولارًا"، وأبها "324.862 دولارًا"، والوحدة "232.696 دولارًا"، والاتفاق "197.107 دولارات"، والفتح "174.355 دولارًا"، والطائي "142.355 دولارًا"، التعاون "38.326 دولارًا"، والعدالة "16.425 دولارًا"، والرائد "16.425 دولارًا". وحلّت الأندية السعودية في المركز الأول آسيويًّا، والسادس عالميًّا في قائمة المدفوعات من قبل "فيفا"، بعد أن حصلت على إجمالي "6.586.686.85 دولارًا"، فيما تصدّرت الأندية الإنجليزية القائمة بـ"37.713.297.71 دولارًا"، علمًا بأن مانشستر سيتي الإنجليزي تفوق على جميع الأندية في العالم بنيله "4.596.445.04 دولارات". وفي المجمل وزّع الاتحاد الدولي لكرة القدم مبلغ 209 ملايين دولار على 440 ناديًا من 51 دولة استفادت من مشاركة لاعبيها في كأس العالم 2022، الذي استضافته قطر للمرة الأولى في تاريخها.

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