انت الان تتابع إدارة المرور تضبط 1590 مركبة مخالفة بمختلف المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 4:52 مساءً

كشفت إدارة المرور السعودي، اليوم الخميس، عن نتائج تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت: إن حملاتها أسفرت عن ضبط 1590 مركبة مخالفة في مختلف مناطق المملكة، توقف أصحابها في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إدارة المرور، إلى أن ذلك ضمن العمل الميداني المستمر للإدارات المرورية في جميع المناطق لضبط المركبات المخالفة، وبينها تلك التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة. وأهابت بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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