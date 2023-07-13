"السيادة السوداني" يرحب بمخرجات قمة القاهرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 4:55 مساءً

رحب مجلس السيادة السوداني، اليوم "الخميس"، بمخرجات قمة دول الجوار التي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة. وأكّد المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، استعداده لإيقاف العمليات العسكرية إذا التزمت قوات الدعم السريع بالامتناع عن مهاجمة الأحياء السكنية والمرافق الحكومية. وذكر أن حكومة السودان تؤكّد حرصها على العمل مع كافة الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن للبلاد. وانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الماضي، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.

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