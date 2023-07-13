انت الان تتابع "بوتين": تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة يُصعِّد الصراع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 4:58 مساءً

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم "الخميس": "إن إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا لن يغير شيئًا في ساحة المعركة، ولن يؤدي سوى إلى تصعيد الصراع هناك". وفي تعليقات للتلفزيون الرسمي، أضاف "بوتين": "إن الدبابات التي تقدّمها القوى الغربية لأوكرانيا ستكون هدفًا ذا أولوية للقوات الروسية التي تقاتل هناك"؛ وفقًا لـ"رويترز". وجدّد معارضته لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، معتبرًا أنه "سيهدّد أمن روسيا".

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