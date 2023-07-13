الهلال والنصر يتنافسان لضم البولندي "رافال جيكيفيتش"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 5:02 مساءً

كشف الصحفي "فلوريان بليتينبيرغ" عن اهتمام ناديَي الهلال والنصر السعوديين، بالتعاقد مع البولندي رافال جيكيفيتش حارس مرمى نادي أوجسبورج الألماني السابق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وبحسب الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت": فإن الناديين السعوديين يتنافسان لكسب خدمات الحارس البولندي؛ حيث يخططان لتقديم عرض ضخم لضمه بالموسم الجديد. وانتهى عقد رافال جيكيفيتش مع أوجسبورج الألماني، في أول يوليو الحالي، والذي كان قد انضم إليه في 2020؛ حيث أصبح اللاعب حرًّا ويحقّ له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وسبق للحارس البولندي البالغ من العمر 35 عامًا، اللعب للعديد من الأندية؛ أبرزها فرايبورغ، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 900 ألف يورو.

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