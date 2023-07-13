بمحاضرة "فيديو".. النصر يواصل تحضيراته في معسكر البرتغال

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محمد بن مسعود - الدمام - يواصل الفريقُ الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته للموسم الرياضي الجديد؛ حيث اقتصر مران الفترة المسائية على محاضرة فيديو تكتيكية، ضمن معسكر الفريق الخارجي في البرتغال، قبل مواجهة فارينس البرتغالي، الجمعة، في ثاني تجاربه.

وركّز مدرب أصفر العاصمة، البرتغالي "كاسترو"، خلال الحصة الصباحية، على النواحي اللياقية، أعقبها تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم المران بمناورات مصغرة.

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