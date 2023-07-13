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تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الكلية التقنية للبنين بمحافظة طريف، عن موعد القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام 1445هـ ، من خلال البوابة الإلكترونية للقبول “قبولي” عبر الرابط التالي: (هنا).

وبينت الكلية أن التسجيل سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد 28 / 12 / 1444هـ، ويستمر إلى الأربعاء 1 / 1 / 1445هـ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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