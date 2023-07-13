شكرا لقرائتكم تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الكلية التقنية للبنين بمحافظة طريف، عن موعد القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام 1445هـ ، من خلال البوابة الإلكترونية للقبول “قبولي” عبر الرابط التالي: (هنا).

وبينت الكلية أن التسجيل سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد 28 / 12 / 1444هـ، ويستمر إلى الأربعاء 1 / 1 / 1445هـ.