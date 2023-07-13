شكرا لقرائتكم طقس حار بأغلب المناطق غدًا بسبب القبة الحرارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع طقس العرب باستمرار تأثير القبة الحرارية على أجزاء واسعة من المشرق العربي، مع تعمق المرتفعات الجوية طبقات الجو العليا تدريجيًا خلال الأيام المقبلة على شبه الجزيرة العربية، ما سيعزز من اتساع نطاق القبة الحرارية في دول عربية أخرى.

وبحسب آخر الخرائط الجوية المُستلمة من المراكز العالمية ، فإنه يتوقع أن تبقى بلاد الشام و مصر و شمال المملكة السعودية تحت تأثير القبة الحرارية يوم الجمعة، بل وتدخل أيضاً العراق والكويت تحت نطاق تأثيرها و يُسبب ذلك درجات حرارة أعلى من مُعدلاتها المعتادة بِعدّة درجات، مع طقس حار في أغلب المناطق، بل و تقترب من 50 درجة مئوية جنوب العراق والكويت.

قد يهمّك أيضاً

كما يتوقع الأسبوع القادم، أن يشتد تأثير القبة الحرارية على أنحاء واسعة من شبه الجزيرة العربية بالتزامن مع تعمق المنخفض الحراري في الربع الخالي حيث يطال ارتفاع درجات الحرارة أغلب أنحاء المملكة السعودية بالإضافة إلى عموم دول الخليج بما فيها الإمارات و عُمان.

أعلى حرارة

و من المُنتظر أن تتصدر دول الخليج أعلى درجات الحرارة على مُستوى كوكب الأرض، حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ 50 درجة مئوية في أنحاء عِدّة من الكويت وشرقي المملكة السعودية و الأجزاء الصحراوية من الإمارات و عُمان، مع طقس يوصف بأنه شديد الحرارة.

و تأتي الموجة الحارة المُتوقعة الأسبوع القادم على دول الخليج، بسبب أن القبة الحرارية التي يتسبب بها المرتفع العلوي العربي الموسمي تمنع الرياح نهاراً من ارتداد الحرارة في الغلاف الجوي، فتبقى حبيسة الطبقات السفلية ضمن إطار هذه القبة الحرارية (و هي تكون على شكل قبة وغطاء)، فمع استمرار التسخين الشمسي نشعر بالحرارة الشديدة خلال ساعات النهار وبالذات في المناطق الحضرية حيث المدن الإسمنتية، إذ أن الطرق والمباني تمثل أحد الأسباب التي تزيد من تأثيرها.