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مزرعة أسماك بنجران تنتج 40 طنًّا في العام

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شكرا لقرائتكم مزرعة أسماك بنجران تنتج 40 طنًّا في العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف محمد آل سويد، صاحب مشروع مزارع الأسماك في نجران، تفاصيل مشروعه الذي أقامه في الصحراء وبين قمم الجبال في المنطقة.

وقال آل سويد في حديثه لـ “قناة الإخبارية”: إن المشروع ما زال في بدايته حيث ينتج تقريبًا من 30 إلى 40 طنًّا في السنة، موضحًا أنها كانت في البداية مزرعة عادية تقليدية قبل أن تتحول إلى مزرعة أسماك.

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وأضاف أنه أنجز من المشروع 030% فقط، مضيفًا: “بدأنا بأسماك البلطي ونعمل على أنواع أخرى ونتوقع أن يتضاعف الإنتاج مع اكتمال المشروع”.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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