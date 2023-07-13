شكرا لقرائتكم النيابة: تغلظ العقوبة حال تناول المخدرات أثناء تأدية العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت النيابة العامة أن ‏المخدرات آفة خطيرة، تُهدِّد الأمن والمجتمع والصحة، موضحة تشديد العقوبات حال تعاطي المخدرات أو الوقوع تحت تأثيرها أثناء تأدية العمل.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تشدد العقوبات في تعاطي المخدرات إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله”.

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واستندت النيابة العامة إلى البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.